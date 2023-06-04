«التضامن» تعلن تقدم 500 مرشح لإشراف حج الجمعيات الأهلية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي يؤديه مشرفو حج الجمعيات الأهلية في إنجاح موسم الحج، إذ يمتلكون خبرة وقدرة في تقديم أفضل الخدمات، ما يعد من العوامل المهمة التي كان لها أكبر الأثر في التميز والنجاح.

وأضافت أن اختيار المشرفين جرى بكل شفافية ونزاهة، إذ تقدم للاختبارات 500 راغب في الإشراف لموسم الحج لهذا العام، اجتاز منهم 114 مشرفًا، ويخضعون حاليا لبرنامج تدريبي مكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز.

وأفادت الوزارة بأن الاستعداد لموسم الحج الجمعيات الأهلية بدأ مبكرا بالتحضيرات اللازمة وحجز أفضل الفنادق، والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، حيث تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية.

وأشارت إلى أن موسم الحج يشهد تمثيلا لدار الافتاء، إضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف والذي يعد استمرارًا للاعوام الماضية، حيث تم استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء الشعائر، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، تمنت لهم كل التوفيق وان يتقبل منهم الله.

بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا

ومن جهة أخرى، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات دينية قام بها الدكتور مجدي عاشور مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية حول استخدام التقنيات الحديثة، بما ييسر على الحاج في أداء المناسك المقدسة ومشاركة لوزارة الصحة تناولت أهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وجرى عقد عدد من ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويض والمشاعر.

وأضاف أنه جرى التدريب على التيسيرات الدينية الخاصة بالمشاعر المقدسة، وكذلك استخدام التكنولوجيا والرقمنة خلال رحلة الحج للمشرفين، كما جرى تنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيل المشرف التعامل مع مجموعات الحج.

وأشار إلى انطلاق اللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية لتدريب ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ووزاراتي الاوقاف والصحة ودار الافتاء، تحقيقا لمنظومة متكاملة من التوعية.