معلومات عن سد «نوفا كاخوفكا» بعد تفجيره بأوكرانيا.. جزء من محطة طاقة كهرومائية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم، أنَّ روسيا فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بخيرسون الأوكرانية، كما أمر حاكم منطقة خيرسون بإجلاء المواطنين بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، وذلك بعد أن أعلنت القوات الروسية انهيار السد.

تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا

وأضاف حاكم خيرسون على تطبيق تيلجرام، أنَّ منسوب سيصل إلى مستوى حرج فى غضون 5 ساعات، مشيرًا إلى المياه غمرت المنطقة بالكامل، في حين تضرر نحو 80 تجمعًا سكنيًا جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا، واصفا ذلك بأنه عمل إرهابي.

ووفقا لوكالة «تاس» الروسية، فإن نحو 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا تأثروا جراء الفيضان الناجم عن انفجار سد نوفا كاخوفكا، وقال مسؤول محلي إنَّ هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

معلومات عن سد نوفا كاخوفكا

يقع سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبر على بعد 30 كيلومترًا شرق مدينة خيرسون، إذ سيكون لتدميره عدد من التداعيات الكبيرة على المنطقة المحلية، بالإضافة الى المجهود الحربي الأوسع لأوكرانيا.

لماذا يعد سد نوفا كاخوفكا مهما؟

يجتاز السد نهر دنيبر الهائل في أوكرانيا، مما يعيق خزانا ضخما من المياه، ويبلغ طول السد نفسه 30 مترًا وعرضه مئات الأمتار، بني في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان».

يحتوي الخزان الذي يحتوي عليه على ما يقدر بنحو 18 كيلومترًا مكعبًا من المياه، وهو نفس حجم البحيرة المالحة الكبرى في ولاية يوتا.

انفجار سد نوفا كاخوفكا قد يؤدي إلى إرسال جدار من المياه التي تغمر المستوطنات تحته، بما في ذلك خيرسون، التي استعادتها القوات الأوكرانية في أواخر عام 2022.

يساعد السد في تشغيل محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، إذ إن تدمير السد سيتسبب في مشاكل الطاقة المستمرة في أوكرانيا، بعد أن أمضت روسيا أسابيع في وقت سابق من هذا العام في استهداف البنية التحتية الحيوية.