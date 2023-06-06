رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

دوي عدة انفجارات شمال شرق أوكرانيا

كتب:

حسن رمضان
12:41 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

دوت عدة انفجارات في خاركوف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه عمدة المدينة إيجور تيريكوف، عبر «تليجرام».

وكان الجيش الروسي، أسقط طائرة أوكرانية من طراز «سو 25»، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لـ«نهر دنيبر» في منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، نقلا عن مصدر مطلع.

الخارجية الروسية: أوروبا اختارت طريق الحرب مع «موسكو»

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أوروبا اختارت طريق الحرب مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أوضحت في وقت سابق، أن لا تعليق على وجود عملاء لـ«كييف» في الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتحقيق جيش بلاده مكاسب قرب مدينة باخموت الواقعة شرقا.

اقرأ المزيد:

الجيش الروسي يبدأ استلام مواقعه في مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا

رئيس الأركان بالجيش الأمريكي: أوكرانيا «مستعدة جيدا» للهجوم المضاد

وزير خارجية أوكرانيا يعلن انضمام بلاده للناتو بعد انتهاء أزمة روسيا

لافروف يحذر الغرب من تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16

روسيا وأوكرانيا.. لافروف يحذر الغرب من دعم كييف باستخدام مقاتلات «إف-16»
بقلم حسن رمضان