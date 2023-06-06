دوي عدة انفجارات شمال شرق أوكرانيا

دوت عدة انفجارات في خاركوف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه عمدة المدينة إيجور تيريكوف، عبر «تليجرام».

وكان الجيش الروسي، أسقط طائرة أوكرانية من طراز «سو 25»، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لـ«نهر دنيبر» في منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، نقلا عن مصدر مطلع.

الخارجية الروسية: أوروبا اختارت طريق الحرب مع «موسكو»

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أوروبا اختارت طريق الحرب مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أوضحت في وقت سابق، أن لا تعليق على وجود عملاء لـ«كييف» في الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتحقيق جيش بلاده مكاسب قرب مدينة باخموت الواقعة شرقا.