هدى رشوان: مصر تسعى للوساطة مع دول أفريقيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش أمس سبل الوساطة مع عدد من قادة الدول الأفريقية، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي خلّفت آثار سلبية على العالم أجمع، خاصة أفريقيا والدول النامية، لافتة إلى أنّ مصر وعددا من دول القارة السمراء، تبحث الوساطة لحل الأزمة سلميا.

رقمنة الخدمات في مصر

وأضافت مدير تحرير جريدة الوطن، خلال حديثها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، أنّ الرئيس السيسي اجتمع أمس، مع رئيس الاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات، حيث ثمّن الاتحاد دور مصر في استثمارات تكنولوجيا المعلومات، واتجاه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي للخدمات، حيث يوجد أكثر من 140 خدمة تمت رقمنتها، كونها تقلل الجهد والوقت وتقضي على الفساد الإداري الذي كان يشكو منه كثيرون.

توطين صناعة السيارات

وتابعت رشوان، أنّ مصر اتخذت خطوات قوية وفعالة بملف صناعة السيارات وتوطينها، وشاهدنا مؤخرا عددا من مبادرات الإحلال الخاصة بالمركبات القديمة وإحلال الغاز الطبيعي بها، لافتة إلى أنّ مصر بيئة استثمار جيدة لصناعة السيارات على جميع المستويات، ومؤخرا اتخذت الدولة خطوات لتشجيع صناعة السيارات من الدولة، إضافة إلى توافر كل مقومات نجاح هذه الصناعة.

وأوضحت مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ مصر لديها جامعات مصرية تنافس جامعات دولية كبرى الآن، ومصر تسير بخطى قوية جدا بالتعليم العالي، لتقليل نسب البطالة.