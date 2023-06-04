هدى رشوان: 30 يونيو مصدر فخر لنا.. ويجب زيادة مشاركة الشباب في المحليات

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ انتخابات المحليات من الملفات المهمة للغاية التي تحتاج إلى إصلاحٍ كبيرٍ في البينة التحتية إذ إنّها تعد صمام الأمان فضلًا عن الحاجة إلى انتخابات سريعة، مشيرة إلى أنّ الفساد كله في المحليات، ومناقشة هذا الملف على طاولة الحوار الوطني يساعد على اتخاذ خطوات جادة وأساسية لحل مشكلات المحليات، ونحتاج إلى تدعيم وزيادة مشاركة الشباب في انتخابات المحليات بشكل أكبر من أجل تولي المناصب العليا فيه.

ثورة 30 يونيو جزء منا

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أنّ ثورة 30 يونيو أصبحت جزءًا منّا، ومصدر فخر لنا كوننا شاركنا فيها، وكنا فعل وفاعل ومفعول به، مشيرة إلى أنّ جريدة الوطن قررت عمل ملف عن «30 يونيو» وأجوائها والطريق للوطن يوميًا حتى يوم 30 يونيو.

وتابعت بأنّها لن تنسى شعارات الثورة التي كانت ترددها مع الشعب أثناء تأدية عملها وتغطيتها للأحداث حتى الآن «صوت المرأة ليس عورة.. صوت المرأة ثورة ثورة، انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي»، موضحة أنّها من سُكان رابعة، وشهدت الأحداث المؤسفة التي حدثت حينها، إذ كانت تعيش الأحداث لحظة بلحظة.

وأشارت إلى أنّ المكتسبات التي حصلت على النساء ضاعت خلال فترة تولي الإخوان، متابعة أن الفترات السابقة كنا ننادي بتعين المرأة كرئيس جامعة وشغلها المناصب العليا في الدولة، وهذا بالفعل تحقق بعد 2014.

السيسي أعطى المرأة مكتسباتها كاملة

وأكدت أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى المرأة مكتسباتها كاملة، مشيرة إلى أنّ المرأة صمام الأمان في البيت، وعندما شعرت بالقلق قررت المشاركة والنزول للمشاركة في 30 يونيو بأسرتها وأولادها، مضيفة أن نساء مصر اتخذن خطوات قوية للغاية وكانوا حائط الصد ولن يخافن من أي أمر على كل المستويات، ولا يوجد سيدة في مصر لم تنزل في 30 يونيو.