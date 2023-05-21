هدى رشوان: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. والعلاقات المصرية العمانية قوية وممتدة

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ العلاقات المصرية العمانية قوية وممتدة منذ آلاف السنين حتى الآن، مشيرة إلى أنّ زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق لمصر تعد الأولى منذ توليه الحكم عام 2020 بعد الراحل السطان قابوس، كما أنّها زيارة مهمة ومرتقبة تشهد إبرام العديد من الاتفاقيات المهمة.

وأضافت رشوان، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية DMC، أنّ العلاقات بين الدولتين جيدة، ووجهات النظر بينهما متقاربة للغاية حول مختلف القضايا، والنقاش بينهما مهم على المستوى السياسي والاقتصادي والسياحي، لافتة إلى أنّ الدولتين بينهما اتفاقيات مشتركة واستيراد وتصدير، وهناك أكثر من 1900 شركة مصرية في عمان.

قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

وعن قانون الأحوال الشخصية وقضايا المحور المجتمعي، أوضحت مدير تحرير الوطن، أنّ المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ناقش عددا من القضايا المهمة، على رأسها الهوية الثقافية ومحور المرأة وتمكينها وتفعيل دورها، وهناك العديد من القضايا المهمة للغاية مطروحة على طاولة الحوار الوطني، مثل الابتزاز والجرائم الإلكترونية، وهي مشكلة جديدة تتعرض لها السيدات والفتيات بشكل كبير مؤخرا وليس لها قانون محكوم.

وتابعت أنّه سيكون هناك مجموعة من التوصيات المهمة بالنسبة لقضية الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عن هذه الحالات، موضحة أنّ الملف يتضمن ابتزاز المرأة للرجل أيضا، وهناك 4 موضوعات مهمة بالمحور المجتمعي تخص المرأة، منها الابتزاز الإلكتروني وقضايا الأحوال الشخصية والنفقة والوصاية، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاجها مسلسل «تحت الوصاية» الذي بين أهمية دور الدراما وتأثيرها على القوانين والمجتمع.

وأشارت «رشوان»، إلى أنّها تعمل على ملف «الوصاية» ومشكلاته بكل مستوياته وأشكاله منذ عام 2005، متابعة أنّ الدراما المصرية فجّرت مشكلة الوصاية في مسلسل «تحت الوصاية»، وهي قصة حقيقية من داخل مكتب شكاوى المرأة.

المتحف المصري الكبير

وبالنسبة للمتحف المصري الكبير، استطردت «رشوان»، أنّ المتحف هدية مصر للعالم، فهو ليس مجرد متحف تقليدي، بل منبر ثقافي وحضاري وتراثي وأثري وترفيهي وسياحي، يشمل العديد من الأماكن المتنوعة وليس فقط قاعات وصالات تضم الآثار، ويضم حديقة كبيرة تبيّن قدرة المصري القديم وبراعته في مجال الزراعة، لافتة إلى أنّه جرى ترميم 57 ألف قطعة أثرية بالمتحف، ويضم قطع أثرية تُعرض لأول مرة منها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، كما أنّ نقل قناع الملك توت عنخ آمون سيكون له احتفالية خاصة به على نفس وتيرة نقل المومياوات.

ملف الصحة في مصر

وفيما يخص ملف الصحة، أكدت رشوان أنّ هناك إشادة قوية لكل ما يتم على أرض مصر من خلال مبادرة «100 مليون صحة» من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحة أنّ مصر خالية من 4 أمراض بشكل أساسي، وهي «الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، وفيروس سي».