مصطفى قمر يُقدم مجموعة أغنيات جديدة في «أولاد حريم كريم»

يواصل الفنان مصطفى قمر، تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يُعد جزءًا ثانيًا لفيلم «حريم كريم» الذي عُرض عام 2004، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، بينما الموعد النهائي لعرضه لم يُحدد بعد.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ مصطفى قمر انتهى من تسجيل عدد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة، لعرضها ضمن أحداث «أولاد حريم كريم»، حيث يُقدمها بمشاركة مجموعة من الأبطال المُشاركين في العمل.

وتدرس الشركة المنتجة للفيلم، عدد الأغاني المُقرر ضمها للأحداث، إذ هناك مجموعة من الأغاني، التي يُجرى الاختيار منهم حاليًا، بشأن الاستقرار على الأعمال النهائية خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يُذكر أنّ فيلم حريم كريم، تدور أحداثه حول زوجين يتمّ الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.