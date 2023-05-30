إيمي طلعت زكريا عن فيلم أولاد حريم كريم: الناس هتقارن وده هيظلم باقي الفنانين

عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن استيائها من أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبدال دور والدها الفنان طلعت زكريا، خلال أحداث فيلم «حريم كريم»، بدور للفنان عمرو عبد الجليل.

تعليق من الفنانة إيمي طلعت زكريا

وجاء إلى الفنانة إيمي طلعت زكريا أحد التعليقات على حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، أن دور والدها انتهي من الجزء الأول، لترد عليه قائلة: «الجزء الأول بيخلص على إنهم بيتجوزوا، يبقى إزاى انتهى، عموما أنا شايفة إن الناس برضه هتقارن، وده هيظلم الفنانين الباقيين، وربنا يوفق الجميع».

مخرج العمل يحسم الأمر

وقد حسم مخرج العمل على إدريس الأمر، مؤكدا لـ«الوطن» أن أخبار تبديل دور طلعت زكريا لـ عمرو عبد الجليل، غير صحيحة، فيما انتهت شخصيات بالتزامن مع نهاية الجزء الأول، مثل شخصية ياسمين عبدالعزيز أيضًا.

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.