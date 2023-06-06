ضبط عجول ولحوم مذبوحة خارج المجازر في القاهرة

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري، بشنّ حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محلات بيع اللحوم ومصنعاتها بأحياء العاصمة كافة، في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

حملات دورية

وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إنّ الحملات الدورية على الأسواق ضبطت 2 عجل بقري وزن 650 كيلوجراما ذُبحا خارج المجازر، و2 ختم مزور وألوان مقلدة للإيهام بأنّ المذبوحات من المجازر الحكومية.

وأضاف زينهم، أنّه جرى ضبط 70 كيلوجراما من الكبدة المستوردة، و35 كيلوجراما من البسطرمة، و250 كيلوجراما من اللحوم المفرومة، و155 كيلوجراما مصنعات دواجن، و25 كيلوجراما سجق منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

مواجهة الغش التجاري

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع الغش التجاري.