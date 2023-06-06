إصابة شخصين في اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة بأسيوط

أصيب شخصين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة نصف نقل بعمود إنارة، وقع اليوم الثلاثاء، على طريق أبوتيج - أسيوط الزراعي، قبل مدخل مدينة أسيوط الجنوبي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بعمود إنارة والأشجار قبل مدخل المدينة الجنوبي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث ورجال المرور، وتبين تصادم سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية أرقام «ع ج ه- 8648» بعمود إنارة والأشجار المجاورة الطريق، ما نتج عنه إصابة شخصيين وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

حادث آخر منذ يومين على طريق أبوتيج - أسيوط

وشهد طريق أبوتيج- أسيوط الزراعي منذ يومين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محمله بالمواد الغازية عند قرية اولاد ابراهيم التابعة لمركز أسيوط مما ادي الي إصابة قائدها بجروح وكسور متفرقة بانحاء الجسم وتم نقله بواسطة الاسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث بعد انتقال رجال المرور والأجهزة لتنفيذية بمركز ومدينة أسيوط.