أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يبحث تداعيات انهيار سد نوفا كاخوفكا

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة اليوم، إثر إعلان السلطات الأوكرانية، أنه جرى تدمير سد نوفا كاخوفكا من قبل القوات الروسية، وذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، بدأت السلطات الأوكرانية عملية الإجلاء للمواطنين، بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، وفقا لما أعلنت السلطات في خيرسون، مؤكدة أنه خلال 5 ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأضافت أجهزة الطوارئ في خيرسون، أن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا، منوهة إلى إن السد تدمر، والمياه غمرت المنطقة.

وفي أول رد فعل أوكراني، يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا طارئا اليوم، لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، وذلك لبحث مواجهة تداعيات تدمير السد، وفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية

وأدان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، تدمير سد كاخوفكا، قائلا: «روسيا دمرت السد، ما أسفر عن حدوث أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر.. إن هذه تعد جريمة حرب شنيعة».

هجوم أوكراني على دونيتسك

وألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد، فيما قال مسؤول روسي بارز إن تدمير السد كان هجوما إرهابيا خطيرا.

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية، صدها هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك،معلنة تدمير 28 دبابة أوكرانية من بينها 8 من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 جندي أوكراني.