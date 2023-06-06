تعرف على أماكن أسواق بيع الأضاحي في القاهرة والمحافظات

أقل من 3 أسابيع تفصل المسلمين في جميع ربوع الأرض، عن موعد وقفة عرفات وفريضة الحج الأعظم، ومن المقرر أن يصعد الحجيج إلى جبل عرفات يوم 27 يونيو الجاري.

ومع زيادة اقتراب موعد عيد الأضحي، يزيد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأضاحي في الأسواق الأقرب للبيع في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات.

أشهر أسواق بيع الأضاحي في القاهرة والمحافظات

توجد الكثير من أسواق بيع الأضاحي في القاهرة الكبري والعديد من المحافظات، للمواطنين الرغبين في شراء الأضاحي بجميع أنواعها، استعدادا لعيد الأضحى، ترصدها السطور التالية كما يلي.

- هايبر الطيران الكائن في تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر.

- مساكن الوفاء بمنطقة السلام.

- شادر الحي السابع سوق 8 - بلوك 120.

- شادر التكامل شارع كابول (مدينة نصر) الحي الثاني.

- شادر كشك لحوم وبقالة رابعة العدوية شارع سيبويه المصري.

- شادر منية السيرج - 30 شارع الشيخ عبداللطيف الفحام.

- شادر مخزن ومصنع أسوان - 51 شارع أسوان.

- شادر هارون الرشيد - 58 شارع هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر سوق ألماظة 85 شارع الحرية - ألماظة.

- شادر جراح أحمد عصمت - شارع أحمد عصمت.

- شادر برج المعادي.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر شريف حلوان - 45 شارع شريف حلوان.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد أمام مديرية أمن القاهرة.

- شادر أحمد عرابي - 9ب شارع أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد - مدينة 6 أكتوبر الحي السادس.

- شادر الوراق شارع عمر ابن الخطاب أرض الجمعية - وراق العرب.

- شادر مخزن البساتين.

- شادر سوق الألفي.

- أسواق الإمام الليثي بمصر القديمة.

- شادر السيدة زينب بالقاهرة.

منافذ وزارة الزراعة لبيع الأضاحي قبل العيد

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

- مزرعة الشعير ومشتل قها بالقليوبية.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

- مزرعة البوصيلي بالبحيرة.