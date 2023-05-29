أسعار الأضاحي في مصر 2023.. الكيلو القائم للخرفان 150 جنيها

يُقبل المواطنون في هذه الأيام، على شراء المواشي من البقر والغنم والإبل والماعز، استعدادا لذبحها في عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عن الاحتفال به أيام قليلة، لذا تكون أسعار الأضاحي في مصر 2023، محل اهتمام الكثيرين لا سيما في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار الأضاحي في مصر 2023، بحسب المعلن من قبل وزارة الزراعة والتموين ونقابة الفلاحين والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأضاحي في مصر 2023 في أسواق الماشية

- يتراوح سعر الكيلو القائم من المواشي ما بين 130 إلى 135 جنيهاً.

- سجل سعر الكيلو القائم 135 جنيهًا للبقري

- سجل سعر الكيلو القائم 125 جنيهًا للجاموسي

- سجل سعر الكيلو القائم 150 جنيها في الضأن «الخرفان»

- أسعار العجول تقترب من 60 ألف جنيه للعجل وزن 450 كيلو.

- الخروف وزن 40 كيلو يصل سعره 6000 جنيه وهو متوسط الأوزان الصالحة للأضحية ويصل عمرها إلى أكثر من عام.

أسعار الأضاحي بمنافذ التموين

سجل سعر كيلو الخروف القائم في الشوادر التابعة لوزارة التموين، 90 جنيها للكيلو، ويصل متوسط وزن الخروف نحو 60 كيلو، ووفق ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في منشور رسمي، مؤكدا أنّ شوادر الوزارة لا تعرض العجول كأضحية، وتكتفي بطرح الخراف فقط.

أسعار الأضاحي بمنافذ الزراعة

- سجل كيلو لحم الضأن الحي نحو 75 جنيها، وبناء على هذا يتراوح سعر الخروف الحي بين 3 لـ6 آلاف جنيه.

- سجل سعر الكيلو القائم من العجول البقري والجاموسي 70 جنيها، بحيث يبدأ سعر العجل الواحد بين 22 ألفا وصولا لـ32 ألف جنيه، حسب الوزن.

استيراد 170 ألف رأس ماشية وتراجع أسعار الأضاحي

كانت وزارة الزراعة وافقت على استيراد 170 ألف رأس ماشية، منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، لتوفير اللحوم وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك.

وأدي طرح هذه الكمية من المواشي هو ما أدى إلى تراجع أسعار الأضاحي بقيمة 20 جنيه للكيلو القائم، بحسب تصريحات سابقة لحسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الذي أكد أن نقابة الفلاحين وفرت أعداد كبيرة من الأضاحي بأسعار مناسبة لتخفيض أسعار الأضاحي في مصر 2023، وأتاحت عملية إرسال الأضحية إلى أي محافظة مضافاً عليها تكاليف النقل.