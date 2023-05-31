أسعار الأضاحي 2023.. «اعرف كيلو اللحم القائم بكام قبل ما تشتري»

أقل من 4 أسابيع، تفصلنا عن وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا تشهد أسواق الماشية في جميع محافظات مصر، إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في شراء أي من انواع الأضاحي «خراف وبقري وجاموسي»، ويسعى البعض لمعرفة أسعار الأضاحي 2023، منعا لاستغلالهم من قبل التجار.

أسعار الأضاحي 2023.. كيلو اللحم القائم

وتستعرض «الوطن» وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء ، أسعار الأضاحي 2023، وفقا لما كشف عنه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين والتي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو اللحم القائم نحو 135 جنيهًا للبقري، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

- سجل سعر كيلو اللحم القائم 125 جنيهًا للجاموسي، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

- سجل سعر الكيلو القائم 150 جنيها «الخرفان»، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

أسعار الأضاحي 2023.. الصكوك

ومن بين أسعار الأضاحي 2023، تباينت أسعار الصكوك المقدمة من وزارة الاوقاف، كلا حسب نوع الأضحية، وهي كالتالي:

- صك الأضحية من اللحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

- صك الأضحية من اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.

وأتاحت وزارة الأوقاف العديد من الطرق لشراء صكومك الأضاحي 2023، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، سواء من خلال الدفع الفوري، أوتحويلات الحسابات البنكية، أو التواصل مباشرة مع مندوبي وزارة الأوقاف لتحصيل الثمن.