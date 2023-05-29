إقبال على شراء الأضاحي في الشرقية.. وجزارون: الأسعار تختلف حسب الوزن

خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الأضاحي المختلفة بالأسواق، وكشف جزارون بالشرقية، أنّ الأضاحي هذا العام، تشهد إقبالًا كبيرًا على شرائها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، موضحين أنّ الأسعار تتباين بحسب نوع الأضحية ووزنها.

إقبال على شراء العجول هذا العام

وقالت هدير عبد المنعم، التي تعمل في مهنة الجزارة منذ 8 سنوات، والشهيرة بـ«جزارة الشرقية»، أنّ هناك إقبالًا كبيرًا على شراء العجول هذا العام أكثر من الأغنام، موضحة أنّ حجز الأضاحي بدأ بالفعل منذ شهر، استعدادًا لحلول عيد الأضحى المبارك: «بعض المواطنين يحجز عجلًا، والبعض يشترك بالنصف أو الربع مع أشخاص آخرين في أضحية واحدة حسب اتفاق الاشتراك بينهم»، لافتة إلى أنّ الكثيرين يحرصون على التضحية حتى لو بكمية أقل من العام الماضي.

وأضافت في حديثها لـ«الوطن»: «أسعار الأضاحي تختلف من يوم إلى آخر، فمثلا بسعر اليوم، يمكن أنّ يتراوح سعر العجل بين 145 و150 ألف جنيه حسب الوزن، وهناك عجول صغيرة سعرها 45 ألفًا أو أكثر حسب الوزن»، مشيرة إلى أنّ أفضل لحم هو الذكر البقري، ويكون صافي اللحم أكثر من الذكر الجاموسي لأن الجاموسي عظمه ثقيل.

أسعار الأضاحي في الشرقية

وفي السياق نفسه، قال الجندي محمد، جزار من مركز الحسينية بالشرقية، إنّ سعر الأضاحي وصل إلى 100 ألف جنيه للعجل البقري الذي يزن طنًا، والعجل وزن 350 كيلو يصل سعره إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأغنام تراوحت بين 12ألفًا و15 ألف جنيه، للأغنام التي تزن من 50 إلى 60 كيلو، مضيفًا أنّ سعر الجدي «ماعز» يتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه حسب الوزن، الذي يتراوح من 40 إلى 49 كيلو.

وأضاف مصطفى سعيد، جزار بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، أنّ المضحين يقبلون على الاشتراك في العجول مقابل الربع، لافتًا إلى أنّ سعر الربع يتراوح بين 15 ألفًا و17 ألف جنيه.