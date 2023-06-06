بدائل الثانوية العامة 2023.. مدارس مبارك كول في الإسكندرية

تتجه أعين الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية إلى بدائل الثانوية العامة 2023 لعل أبرزها مدارس التعليم المزدوج، ومنها «مبارك كول» في الإسكندرية والتي يتخرج منها الطالب ويحصل على وظيفة في تخصصات المختلفة بالشركات، مع إمكانية الالتحاق بالكليات حال حصوله على مجموع كبير.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مدرسة مبارك كول في الإسكندرية كونها أحد أهم بدائل الثانوية العامة 2023، من خلال رصد عناوينها وشروط الالتحاق بها قبل إعلان تنسيقي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك وفقا للتفاصيل المعلنة من قبل إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية.

عناوين مدارس مبارك كول 2023 بالإسكندرية

تضم الإسكندرية مدرستين من فئة مبارك كول وهما:

- مدرسة الثانوية الصناعية المشتركة ميكانيكا صيانة، ميكانيكا تركيبات، وتوجد في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

- مدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية المشتركة للنظام المزدوج مبارك كول، بعزبة الوسطان، قسم الرمل شرق الإسكندرية.

شروط القبول في مدارس مبارك كول

- لابد أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقديم.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام و6 أشهر و19 عام للإناث.

- يجب أن يجتاز الطالب القدرات والمقابلة الشخصية.

- قبول الطلاب المصريين فقط.

- لا توجد أي إجازات نصف عام أو صيف.

- لابد أن يكون الطالب لديه لياقة بدنية تناسب العمل.

- لا تقبل المدرسة الطلاب المحولين من مدارس ثانوية بجميع أنواعها، ولا تقبل الإعدادية الأزهرية وغيرها.

مميزات مدارس مبارك كول

- التوظيف يكون للخريجين طبقاً لفرص العمل المتوفرة.

- الطالب يحصل على مكافأة شهرية من الشركة أو المصنع الذي يعمل فيه.