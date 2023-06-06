بدائل الثانوية العامة.. تعرف على مميزات مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية، عن أفضل بدائل الثانوية العامة بالدقهلية، خاصة بعد أيام من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، إذ سيطرت حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، أثناء انتظار ظهور تنسيق الثانوية العامة وغيرها.

«المصرية للتلمذة» ضمن بدائل الثانوية العامة بالدقهلية

يتساءل الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن أفضل بدائل الثانوية العامة، وتعتبر مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية، واحدة من أفضل المدارس البديله للثانوية العامة المتاحة أمام طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

كشفت رحاب أحمد عبد الرازق مسؤول العلاقات العامة بمدرسة المصرية بالدقهلية لـ«الوطن»، عن قدرة المدرسة على توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج من الثانوية، إذ تعتبر فرص العمل من أهم الأسئلة التي تدور بذهن الطلاب في الوقت الحالي.

تنسيق مدرسة المصرية للتلمذة

أوضحت أن المدرسة لا تتطلب تنسيق محدد في البداية للدخول إليها بعد الشهادة الإعدادية، لكن يتعين عليها الالتزام بعدد محدد من الوزارة، وهو ألا يزيد عدد الطلاب عن 500 طالب وطالبة.

أقسام مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

أضافت أن المدرسة حددت بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلب، وجاءت كالآتي:

- أن لا يزيد سن الطالب عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب خريج الشهادة الإعدادية لهذا العام أو العام الماضي كحد أقصى.

- أن يتقدم الطالب بالأوراق بنفسه ليجري مقابلة شخصية مع المدرسة لتحديد القبول أم الرفض بالالتحاق بالمدرسة.

أقسام مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

أكدت أن مدرسة المصرية للتلمذة، تتيح للطلاب أقسام مختلفة، تساعده على الاندماج مع سوق العمل، وهي:

- قسم الجرافيك والديزاين

تتيح من خلاله المدرسة للطلاب التعلم على تصميم المواقع والتعامل مع التكنولوجيا ومواكبتها، خاصة مع توافر فرص عمل كبيرة في هذا المجال في الوقت الحالي.

- قسم التبريد والتكييف

يتعلم من خلاله الطالب كل ما يخص صيانه التكييف والثلاجات، وغيرهم للاستفادة منها في خلق فرص عمل جديدة

- قسم صيانة الأجهزة الطبية، تتيح للطالب صيانة الأجهزة الطبية، وهي من الأقسام الأكثر إقبالا داخل المدرسة.

- قسم صيانة المحمول

من أكثر الأقسام إقبالاً، خاصة للطلاب المحبين للتعامل مع الهواتف، وتعلم صيانه كل ما يتعلق بها.

- قسم فني معامل التحاليل

تتيح له تعلم كل ما يخص التحاليل الطبية، بالإضافة لتعلم عمل المنظفات المنزلية.

- قسم الحاسب الآلي

يتعامل من خلاله على استخدام الحاسب الآلي، والتدرب على تصليح أي عطل داخل الحاسب الآلي.

وأوضحت أن مدرسة المصرية للتلمذة، تتيح للطلاب فرص الانضمام بكليات كثيرة بعد انتهاء الثانوية، إذ يجري تحديد 60 رغبة مثلها كمثل المدارس الفنية، من ضمن الرغبات، كليات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، ومعاهد الفني الصحي، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات والمعاهد، المتاحة للطلاب في مختلف المجالات.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

وأوضحت للطلاب الأوراق المطلوبة جري تحديدها من قبل المدرسة وجاءت كالآتي:

- إحضار ملف الشهادة الاعدادية

- عدد 8 صور خاصة بالتقديم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- شهادة ميلاد خاصة بالطالب

- بالإضافة لحضور الطالب ذاته لعمل المقابلة الشخصية

وأشارت إلى أن المدرسة تضم العديد من الفروع على مستوى الجمهورية، منها 3 داخل محافظة دمياط، واثنين بالقاهرة وواحدة بالدقهلية، وأخرى بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت أن الهدف من تعليم الطلاب داخل مدارس المصرية للتلمذة، هو السير على نهج محدد، يتيح للطلاب التعلم بشكل عملي أكثر من نظري، إذ يعتمد جزء العملي في الصف الثالث الثانوي لها على أكثر من 70%، وهي مدارس معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.