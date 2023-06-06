مصطفى قمر وعبدالباسط حمودة يشاركان أحمد شبية فرحة زفاف نجله في الإسكندرية

احتفل الفنان أحمد شيبة، أمس، بحفل زفاف نجله، بإحدى الفنادق في منطقة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على مشاركة شيبة فرحته.

المطربون يشاركون أحمد شيبة فرحته

وأحيا حفل زفاف نجل الفنان أحمد شيبة، مصطفى قمر، وعبد الباسط حمودة، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، وحمادة مجدى، عصام شعبان عبد الرحيم، وشاندو، وعمرو الجزار.

كما تواجد عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد سليمان، ومحمد عز، ومحمد عز، وطاهر أبو ليلة، بينما شارك في الحفل عدد من مطربي الإسكندرية.

أحمد شيبة يبكي في حفل زفاف نجله

وكان قد تم تداول فيديو لفنان أحمد شيبة، وهو يبكي من فرحته في حفل زفاف نجله، وسط الحاضرين، وحاول البعض تهدئته.

وهنأ أحمد شيبة نجله بحفل زفافه قبل بدء الحفل، إذ نشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها: «مليون مبروك يا حبيب قلبي فرح محمود ابني النهاردة، عقبال عندكم جميعا وعقبال باقي إخواتك يا رب».