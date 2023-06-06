متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة تلوين لمجموعة من الأطفال، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

ورشة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية والورقية

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ وبالتعاون مع مدرسة التربية الفكرية، ورشة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية والورقية واستخدامها مرة أخرى، وشارك فريق عمل المدرسة وبخاصةً مسئولي التربية الفنية وعدد من طلاب المدرسة بالورشة، كما عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في اليوم العالمي للبيئة، وإعادة التدوير للمحافظة عليها.

اليوم العالمي للبيئة

ويحتفل العالم في الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، وهذا العام يُسلط الاحتفال الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية التي تضر بالبيئة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.