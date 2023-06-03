رئيس «صحة النواب»: نحتاج إلى عمل مكثف لتطوير قطاع التعليم بكل مراحله

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبق، أن فكرة مشروع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب ممتازة جداً، ولكنها تحتاج إلى عمل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه يهدف إلى تحسين أحوال العاملين فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وكذلك استقلال الجامعات. وأضاف «حاتم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن فكرة إنشاء المشروع متميزة جداً، وتحتاج إلى عمل مكثف لتطوير قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى.. وإلى نص الحوار:

ما المتطلبات التى يجب توافرها فى مشروع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب؟

أشرف حاتم: القانون يستهدف توجيه دعم الدولة المادي للطلاب

- عدد من الأمور يجب أن تتوافر فى مشروع المجلس، تتمثل فى أن يتكون من هيئة كاملة من الخبراء المختصين لها دور فى وضع سياسات واستراتيجية للتعليم على المدى الطويل ولا تتغير بتغير المسئولين والوزراء، ولا يكون المسئولون أعضاء فى المجلس منعاً لتضارب المصالح، وأن يتضمن القانون الجديد للتعليم العالى إلغاء المجالس العليا القائمة والاكتفاء بالمجلس الجديد على أن يتبع رئيس الجمهورية، بجانب جهاز قومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى يتضمن وضع القواعد والضوابط للشهادات الأخرى، ويجب أن يكون التمويل للطالب وليس للمؤسسة، وفكرة إنشاء المشروع متميزة جداً، وتحتاج إلى عمل مكثف لتطوير قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، وأن يتحقق التكامل بينهما فى كافة المجالات، والمجلس عبارة عن مجلس استراتيجى يتضمن وضع الاستراتيجيات، ولا بد أن يتضمن عدم تغير الاستراتيجيات بتغير الوزراء.

ماذا عن عضو هيئة التدريس والمعلم فى المشروع؟

- من ضمن الأهداف التى تتبع مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم أن تكون هناك أكاديمية للتعليم الجامعى، بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على شهادة مهنية فى التدريس «زمالة» وتجدَّد كل فترة، ولا يمكن لعضو هيئة التدريس ممارسة مهنة التدريس فى الجامعة دون الحصول عليها، ومن خلالها يتم تطوير مهارات عضو هيئة التدريس ليكون مؤهلاً جيداً للتدريس وفقاً لأحدث النظم العالمية، وبالنسبة لعضو هيئة التدريس، هناك أكاديمية المعلمين، وهى أيضاً تقوم بنفس الدور فى تأهيل المعلمين، وهناك جزء مهم فى المشروع، وهو إعداد القيادات الإدارية والمالية المختلفة، وذلك عن طريق الأكاديميات المختلفة التى تتبع مشروع المجلس الوطنى، ولا يمكن الموافقة على عمل أى شخص أو تولى منصب دون الحصول على أى دورة.

ماذا عن رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين؟

- استقلال الجامعات عن طريق الجهاز القومى للتعليم العالى سيدعم المؤسسات التعليمية وتكلفة دراسة الطالب، وعن طريق دعم الطالب تستطيع تمويل الجامعات وزيادة مواردها ورواتب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، حيث سيهدف مشروع القانون إلى توجيه دعم الدولة المادى للطلاب وليس للمؤسسات، وبالتالى سيؤدى إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى كاملة.

استقلال الجامعات

الجهاز القومى للتعليم العالى منظم ويهدف إلى أن تكون الجامعات مستقلة، يرأسها مجلس أمناء مشكل من فئات وكوادر مختلفة وفقاً للقانون، وتكون وظيفته وضع سياسات عمل الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء وهكذا، ويكون مسئولاً مسئولية تامة عن الجامعة، وكذلك وضع السياسات العامة لكل جامعة، ومسئولاً أمام الجهاز القومى للتعليم العالى.