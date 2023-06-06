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الأمن يكشف تفاصيل مقتل سائقين في قنا: الجناة استدرجوهما عبر «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:26 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثتين بقنا، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثور على جثتين لسائقين، مقيمان بنطاق محافظتي أسيوط والقليوبية، بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات - هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرروا باستدراجهم للمجني عليهما من خلال موقع فيس بوك بزعم عرض سيارة للبيع واصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما.

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