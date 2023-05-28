استمرار رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى في قنا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لليوم الثاني على التوالي، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لموجة الطقس السيىء التي تشهدها محافظات الجمهورية، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، بناءا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سوء الأحوال الجوية في قنا

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من الآثار السلبية المحتملة، والتي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على مراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع وإتخاذ الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

وكلّف «الداودي» مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية، والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات طوارئ.

الطرق البديلة

وقال محافظ قنا، إنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية، لمواجهة أي تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارىء بجميع شركات المرافق، مضيفا أن غرفة عمليات إدارة الأزمات الكوارث بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم، ومتصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، لاسيما قائدي السيارات على الطرق السريعة، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات المرور، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء هبوب الرياح.