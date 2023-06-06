القبض على موظف هدد أصحاب مصنع أعلاف بتحرير محاضر ضدهم للحصول على رشوة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مالك مصنع أعلاف، والمدير المسؤول بالمصنع ذاته، مقيمان في دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بتضررهما من موظف بالإدارة الزراعية بقويسنا، لاستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، وطلب لنفسه ميلغ مالي من الشاكيين على سبيل الرشوة، مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنويا، وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما.

وبحسب مالك المصنع ومديره، فإن الموظف المذكور هددهما في حالة رفضهما تنفيذ طلبه، بتحرير محاضر مخالفات ضدهما؛ لإجبارهما على الاستجابة له.

ضبط المتهم حال استلامه مبلغ الرشوة

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبمواجهته أقر بتكليفه من قبل المتهم المذكور، لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه، والتقابل معه لتسليمه المبلغ.

وبالانتقال معه إلى مكان التسليم، جرى ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.