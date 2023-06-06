فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بدءا من صباح غد الأربعاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، لمدة 15 يوما، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميا يوم السبت الماضي.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تبدأ تلقي نتيجة التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، بدءا من صباح غد الأربعاء، لمدة 15 يوما، تنتهي الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها خلال الفترة المحددة، مشددا على أنه لن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيها فقط.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن يوم السبت الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، 63 ألفا و308 طلاب وطالبة، تغيب منهم 370 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفاً و938 طالبا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفا و432 طالبا، بنسبة 83.31%.