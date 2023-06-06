ارتفاع منسوب المياه بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني (فيديو)

بعد إعلان السلطات الأوكرانية انهيار سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا، أظهرت مشاهد أولية تدفق المياه بغزارة في مدينة خيرسون، وبدء السلطات عملية إجلاء السكان القريبة من السد، محذرة من وصول منسوب المياه لمستوى حرج، والذي ارتفع 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية.

استهداف سد نوفا كاخوفكا بصاروخ

ووفقا لوكالة «تاس» الروسية، انهار سد نوفا كاخوفكا إثر استهدافه بصاروخ من قاذفة صواريخ «أولخا» الأوكرانية، واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا كييف باستهداف السد وخلق كارثة.

إعلام روسي: انهيار سد نوفا كاخوفا والمياه تغمر المنطقة#العربية pic.twitter.com/6yF1LKF8Cf — العربية (@AlArabiya) June 6, 2023

وبحسب وكالة أنباء «ريا نوفوستي» فإن 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا تأثروا بالفيضان بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا، وأوضح مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف السد.

تقييم الأثر البيئي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، إن انهيار سد نوفا كاخوفكا يهدد بكارثة بيئية في جنوب البلاد، منوها بأن السلطات تقيم الأثر البيئي والتهديد، الذي يشكله الحادث على محطة زابوريجيا النووية، نقلا عن وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي والدفاع، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا آخر بشأن السلامة البيئية والاستجابة للطوارئ.