الاحتفال بإنجازات الجمهورية الجديدة بمدارس جمعية الشبان العالمية في بنها

نظمت جمعية ومجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، احتفالًا بمناسبة ختام الأنشطة المدرسية، تحت عنوان «إبداع الطلاب الطريق للجمهورية الجديدة»، دارت فقراته حول إنجازات الجمهورية الجديدة، وحب الرسول والوطن قدمها فريق «قادرون بإختلاف»، كما تم عرض «حكاية بطل» مع ترجمة بلغة الإشارة وذلك في إطار رسالة المدرسة والجمعية لتعزيز روح الانتماء والمواطنة والتعريف بإنجازات الدولة المصرية في إطار احتفالات مصر بثورة 30 يونيو.

إعلاء الروح الوطنية

وشارك طلاب المراحل المختلفة في الاحتفالية بعروض أبرزها «لا أهلي ولا زمالك كلنا مصر»، من تصميم معلمي المدرسة وأداء الطلاب حيث حمل رسالة لإعلاء الروح الرياضية والوطنية بين مشجعي قطبي الكرة المصرية في مصر والوطن العربي، باعتبار أن الروح الرياضية من أهم ملامح الرقي وأول الطريق للتلاحم الشعبي في باقي المجالات، ومناحي الحياة وتساعد في زيادة الروح الوطنية وإعلاء قيم الانتماء للوطن الأم.

شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية ببنها، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائباً محافظ القليوبية، والدكتور حسام بداروي رئيس مؤسسة التعليم أولاً، والدكتور رمضان محمد رمضان مستشار وزير التعليم، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تنمية شخصية الطلاب

وفي كلمته، أشار مصطفى عبد الحميد فرج إلى أهمية تنمية شخصية الطلاب من خلال نظام تعليمي يعتمد على التعلم بالممارسة والأنشطة، تحت شعار كيان وتاريخ يبني جيل المستقبل. وأكد أن المجمع والجمعية يعملان على بناء شخصية الطلاب من خلال خطة الأنشطة الطلابية التي تغير من شخصياتهم وتجعلهم فخورين بوطنهم مصر.

وأضاف فرج أن ما تشهده مصر من طفرة تنموية إيجابية غير عادية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، يعتبر امتداداً للتاريخ العظيم تحقيقاً لرفعة مصر وتعزيزاً لدورها في هذا الزمان.

دور المؤسسات التعليمية في تربية الطلاب على حب الوطن

وفي ختام الحفل، ألقى الدكتور حسام بداروي كلمة حول دور المؤسسات التعليمية في تربية الطلاب على حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، متمنياً التقدم والتوفيق لطلاب المجمع ومشيداً بمشتوى الفعاليات والفقرات الراقية.