إحلال وتجديد 35 بئرا ارتوازيا بتكلفة 9 ملايين جنيه في سوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال إحلال وتجديد 35 بئر مياه ارتوازي جديد خلال العام الحالي، بتكلفة تبلغ 9،6 مليون جنيه، وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة، وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين في جميع الأوقات، وفقا لما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة.

الطاقة الإنتاجية للآبار بسوهاج

وأضاف «صلاح الدين»، أن الطاقة التصميمية لكل بئر 25 لتر لكل ثانية، وأعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر، تبدأ من الآن وتنتهى في نوفمبر من نفس العام.

خريطة توزيع الآبار بسوهاج

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لتلك الآبار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج حيث يتم تنفيذ 4 آبار بمركز طما لخدمة 32 ألف نسمة و7 آبار بمركز المراغة لخدمة 160 ألف نسمة و4 آبار بمركز جهينة لخدمة 23 ألف نسمة، و6 آبار بمركز المنشاة لخدمة 160 ألف نسمة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بئرين بمركز طهطا لخدمة 20 ألف نسمة و6 آبار بمركز جرجا لخدمة 120 ألف نسمة و6 آبار بمركز البلينا لخدمة 100 ألف نسمة.