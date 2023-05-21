«مياه سوهاج»: تأهيل 8 معامل للحصول على شهادة الأيزو

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحي للحصول على شهاده الأيزو، وهي: «المعمل المركزي للمياه، والصرف الصحي والصناعي، ومعامل مياه طما وطهطا وجهينه وجرجا ومعمل صرف صحي جرجا»، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.4 مليون جنيه.

إجراءات الحصول على الشهادة

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستم، ومعايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة، مضيفا أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف.

تأهيل معامل الشركة

وأشار الدكتور منصور صابر، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن تأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الأيزوا، يأتي في إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل، وأن الشركة تتابع ورفع وتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي من المحطات، للتأكد من مطابقتها للكود المصري، ويجرى مراقبة جودة المياه المنتجة أيضا من خلال مديرية الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.