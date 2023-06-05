فيضانات وسيول وأمطار غزيرة تضرب 4 دول.. انهيارات أرضية ومنازل غارقة

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار وفيضانات وجريان السيول، إذ قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إنَّه قد لقي اثنان مصرعهما وأصيب 41 آخرين مع فقدان 4 أشخاص جراء هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار والفيضانات القوية الذي تعرضت لها اليابان، وتضرر عدد كبير من المنازل من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفًا أنَّ الحكومة تبذل جهود الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، وفقًا للصحف اليابانية.

Heavy rains brought by Typhoon Mawar swept across large areas of Japan on Friday, Jun. 3.#TyphoonMawar #Japan #flooded pic.twitter.com/y2tMqd5qiV — Lizardman (@Lizardm42069767) June 4, 2023

هطول أمطار وفيضانات في الهند

وفي الهند، شهدت مدينة كشمير هطول أمطار غزيرة، وظروفًا جوية غير مستقرة، مما تسبب في وقف الأنشطة الزراعية في منطقة الهيمالايا، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأوروبية.

وتعسرت الحياة الطبيعية لدى جميع المزارعين والمواطنين وأغلقت المنشآت فس مناطق معينة من المدينة، كما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى هبوط أرضي وغرق المنازل، ومنعت الحكومة المواطنين من الخروج الى الشوارع.

جريان السيول في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، موضحًا أنَّ البلاد قد تشهد هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، متسببة في جريان السيول مصحوبة برياح نشطة قوية وزخات من البرد على عدة مناطق بالسعودية تحديدا جازان، عسير، الباحة، ومدينة مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

حالة تأهب قصوى في إسبانيا قبل دخول عاصفة أوسكار

Heavy rains brought by Typhoon Mawar swept across large areas of Japan on Friday, Jun. 3.#TyphoonMawar #Japan #flooded pic.twitter.com/y2tMqd5qiV — Lizardman (@Lizardm42069767) June 4, 2023

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، صباح اليوم، من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مع انتشار الغيوم، وزخات عاصفة عرضية، قد تكون قوية محليا وتكون مصحوبة بالبرد خلال فترة ما بعد الظهر، وستشهد درجات الحرارة تغيرا طفيفا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وستكون 30 مقاطعة من 13 منطقة في حالة تأهب للأمطار الغزيرة والعواصف، قبل دخول العاصفة أوسكار عبر جزر الكناري غدا الثلاثاء.