فيضانات وسيول وأمطار غزيرة تضرب 4 دول.. انهيارات أرضية ومنازل غارقة

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار وفيضانات وجريان السيول، إذ قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إنَّه قد لقي اثنان مصرعهما وأصيب 41 آخرين مع فقدان 4 أشخاص جراء هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار والفيضانات القوية الذي تعرضت لها اليابان، وتضرر عدد كبير من المنازل من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفًا أنَّ الحكومة تبذل جهود الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، وفقًا للصحف اليابانية.

Heavy rains brought by Typhoon Mawar swept across large areas of Japan on Friday, Jun. 3.#TyphoonMawar #Japan #flooded pic.twitter.com/y2tMqd5qiV