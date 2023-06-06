انتهاء التصويت في انتخابات الكويت لاختيار مجلس الأمة اليوم.. 207 مرشحين

انطلقت انتخابات الكويت، اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 ويصل عددهم إلى 50 نائبًا من أصل 207 مرشحين بينهم 13 امرأة، وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 مركزًا؛ أبوابها عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وتستمر لمدة 12 ساعة، ويتنافس في هذه الانتخابات 207 من المرشحين والمرشحات، وهو العدد الأقل منذ أكثر من 5 عقود.

انتخابات الكويت

وتجرى انتخابات الكويت في 759 لجنة اقتراع، موزعة على 118 مدرسة في محافظات الكويت الست، فيما بلغ عدد الناخبين قرابة 800 ألف ناخب، يختارون 50 نائباً، ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتأتي انتخابات الكويت الحالية، بعد حكم المحكمة الدستورية الكويتية في مارس الماضي والذي أبطل انتخابات سبتمبر الماضي وأعاد برلمان 2020، الذي كان ولي العهد الكويتي أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية، وفقا لشبكة «العربية».

انتخابات الكويت تحت إشراف القضاة

ويتمّ إجراء انتخابات الكويت تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

5 دوائر انتخابية

يُشار إلى أنَّ الكويت تتكون من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وأكّد مجلس الوزراء الكويتي أنَّه استعرض في اجتماعه أمس آخر الترتيبات والاستعدادات لتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023 لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة وسط أجواء من الحرية والديمقراطية.