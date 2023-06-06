غرفة السياحة: أسوان قادرة على الفوز بلقب عاصمة السياحة العربية 2024

قال خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن ترشيح وزارة السياحة والآثار لأسوان لتكون عاصمة السياحة العربية 2024، له تأثير كبير في إعادة اسم المحافظة إلى الوجهات السياحية المصرية، لافتا إلى أن أسوان حباها الله بمقومات طبيعية وإرث حضاري وأثري وخصوصية تجعلها في مصاف المدن السياحية في العالم.

ملف قوى لفوز أسوان بلقب عاصمة السياحة العربية 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أنه فور إعلان وزارة السياحة والآثار عن ترشيح أسوان لتكون عاصمة السياحة العربية 2024، بدأت كافة أجهزة المحافظة بما فيها القطاع السياحي الحكومي والخاص في الاستعداد الجدي لتجهيز ملف قوي ومتنوع يليق بأسوان، لافتا إلى أن المحافظة تتمتع ببنية تحتية جيدة، إضافة إلى أنها تمتلك معابد ومناطق أثرية لا مثيل لها، كما أن الظاهرة الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تحدث بمعبد أبى سمبل بأسوان.

المقومات التي تتمتع بها أسوان

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أن هناك العديد من المقومات التي تمتلكها أسوان لجذب السياح العرب لزيارتها، حيث تمتلك المحافظة بحيرة ناصر التي يمكن تنظيم مسابقة صيد أسماك وتماسيح بها للسياح العرب، كما يمكن تنظيم مسابقات للتزحلق على الرمال، وأيضا الرحلات النيلية «نايل كروز»، فضلا عن سباقات الهجن، مشيرا إلى أن أسوان من أهم المدن المصرية التي يوجد بها نمط السياحة الاستشفائية والعلاجية، وأشار إلى أن قدوم السياح العرب لأسوان مهم جدا خاصة وأن السياح العرب من ذوي الإنفاق المرتفع.

وعن تأثير الأجواء المناخية بأسوان على توافد العرب عليها، شدد خيري، أن أجواء أسوان تتشابه بنسبة كبيرة مع أجواء دول الخليج وهو ما يجعل السياح العرب يتوافدون عليها بكثرة.

يشار إلى أن منظمات تابعة لجماعة الدول العربية هي التي تختار سنويا إحدى المدن العربية لتكون عاصمة للسياحة العربية.