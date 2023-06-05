«السياحة» تنظم دورة تدريبية بعنوان «أسس العمل الأثري» بالمتحف المصري

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنَّه في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها، نظمت وحدة التدريب المركزي وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية تحت عنوان «الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري»، وذلك لعدد من الأثريين وأخصائي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات المصرية.

الدورة التدريبية مدتها 3 أيام

وأضافت وزارة السياحة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ الدورة التدريبية، لمدة 3 أيام، بالمتحف المصري بالتحرير، تحت إشراف الدكتور علي عبدالحليم مدير عام المتحف، والدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي.

تطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة

ومن جهته، أوضح الدكتور علي عبدالحليم مدير عام متحف التحرير أنَ الدورة تناولت تدريب متخصص حول طريقة صنع التماثيل المقلدة، والتي تزيد من خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة، مشيرًا إلى أنَّه خلال الفترة القادمة جار تنفيذ عدد من الدورات والورش التدريبية بعدد من المحافظات المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز وعي العاملين ورفع كفاءتهم.

ولفت إلى أنَّ هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار في رفع كفاءة العنصر البشرى بجميع المجالات مما يعمل على تطوير منظومة العمل السياحي والأثري، ويحاضر بها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية ومديري الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار.