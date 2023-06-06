5 معلومات عن مدرسة الضبعة النووية.. أبرز بدائل الثانوية العامة

في الوقت الذي ظهرت فيه نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من محافظات مصر، بدأ الطلاب يبحثون عن بدائل الثانوية العامة من مدارس خلال التعليم الفني، ويرغب الكثيرون في التقديم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، والتي تعد من أبرز المدارس الفنية في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصه لندرة التخصص وأهميته.

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب قال في تصريح خاص إن مدرسة الضبعة النووية أحد أهم بدائل الثانوية العامة حاليًا للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، وهي المدرسة الوحيدة من نوعها ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربي، وهناك اهتمام كبير بها من جانب الدولة، لتعليم وتأهيل جيل من الشباب قادر على العمل في هذا المجال، تزامناً مع إنشاء المشروع القومي للطاقة النووية علي أرض مدينة الضبعة لتوليد الكهرباء، الذي يحتاج لعمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من العلم، وهو ما يجري حالياً من خلال المدرسة التي تعمل بنظام الخمس سنوات.

معلومات عن مدرسة الضبعة النووية

وتتميز مدرسة الضبعة النووية عن غيرها من المدارس كأحد بدائل الثانوية العامة، بالعديد من الخصائص، حسب بيان سابق لمديرية التربية والتعليم، وننشر 5 معلومات عن المدرسة، وهي كالتالي:

- يتقدم إليها الحاصلين علي الشهادة الإعدادية.

- نظام الدراسها بها 5 سنوات يحصل الطالب على شهادة دبلوم فني فوق المتوسط.

- بها إقامة كاملة في فنادق داخل المدرسة وإعاشة تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بمطروح والتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

- تسمح بتقديم الطلاب من جميع المحافظات، بشرط تفوق في مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بمجموع 95%.

- يتخرج الطالب فني طاقة نووية ما يسمح العمل له بمحطات الطاقة النووية، أو استكمال دراسته في كلية الهندسة من خلال المعادلة.

مواعيد اختبارات مدرسة الضبعة النووية

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص أنه جاري تحديد مواعيد فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية، والاختبارات الإلكترونية للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية وسيتم إعلانها رسمياً، وتسمح للتقديم للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية من مطروح، ويتم قبول عدد منهم، بجانب طلاب المحافظات الأخرى.

فصول وورش وملاعب

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن مدرسة الضبعة يتوافر بها جميع الإمكانات من مباني دراسية للنظري، وورش لثلاث تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات، بجانب ملاعب رياضية لكرة القدم والألعاب المختلفة والتدريب على اللياقة البدنية، والإشراف على النظام الغذائي لهم.