بدء البرامج التعليمية الصيفية للأطفال في المتحف المصري بالتحرير

أعلنت وزارة السياحة والآثار بدء البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال في المتحف المصري بالتحرير، والذي يستمر حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، لرفع الوعي السياحي والأثري لجيل النشء وتعريفهم بالفن والتراث الثقافي والحضاري لبلدهم.

مجموعة من الجولات والورش الفنية والتعليمية

وقال الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع متحفي القبطى والفن الإسلامي، وتحت إشراف القسم التعليمي بالمتحف المصري، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الجولات الإرشادية، والورش الفنية والتعليمية والتي تلقي الضوء على التسجيل والتوثيق عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى جولات إرشادية متخصصة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية يقدمها قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

يومك في متحف الطفل

وأضاف أن متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير يقدم برنامج «يومك في متحف الطفل»، والذي يتضمن ورش تعليمية وأنشطة تفاعلية داخل متحف الطفل، يعرض من خلاله نماذج تعليمية بمكعبات الليجو، والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة بشكل يسهل تعليمها للأطفال.

وأشار إلى أن المتحف يتيح للراغبين في المشاركة في فعاليات البرنامج، التسجيل عن طريق الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير.