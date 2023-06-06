استعدادات مكثفة في مطروح لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا تنسيقيا موسعاً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، والتي تبدأ يوم 12 يونيو الجاري، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والجهات التنفيذية المعنية.

وحول امتحانات الثانوية العامة وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة للمدن الثمانية، والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح

ونبه محافظ مطروح، على معاينة تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة، والاستراحات المخصصة الملاحظين والمراقبين المنتدبين من خارج المحافظة، ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان .

2627 طالب في امتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في بيان إن 2627 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بأقسامها المختلفة هذا العام، منهم 1375 طالبًا في القسم علمي علوم، و1095 في القسم الأدبي، و157 طالبًا في قسم علمي رياضيات، من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة ، و3 مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين 865 معلم ملاحظ.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم توفير 6 خطوط أتوبيسات لتوزيع الأسئلة على الطلاب، وتخصيص 16 استراحة للمراقبين والملاحظين، منها 8 للرجال و8 للسيدات، بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليون جنيه، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة وتلافي أي ملاحظات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك مديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي والاتصالات وصيانة الخطوط الأرضية باللجان، ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين في الاستراحات.

لجنة ثلاثية لمعاينة لجان الثانوية العامة

وأشار إلى أنه تجري المتابعة والتواصل المستمر مع تشكيل لجنة ثلاثية للمعاينة على الطبيعة لتجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة والاحتياجات على الطبيعة ورفع تقرير بشأنها.