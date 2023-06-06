عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. نماذج موحدة ومختلفة الترتيب

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 موحد في جميع النماذج.. سؤال يشغل طلاب الصف الثالث الثانوي مع قرب انطلاق ماراثون إتمام شهادة الثانوية العامة المقرر أن ينطلق يوم 12 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم .

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 موحد في جميع النماذج، مشيرا إلي أنه سيكون هناك 4 نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2023 موحدة الأسئلة ولكن الاختلاف في ترتيبها وترقيمها بمعني أن السؤال في النموذج أ رقم 5، نفس السؤال في نموذج ب رقم 3 وذلك لمواجهة الغش الالكتروني وتصوير الأسئلة لبعض الطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بنسبة لا تزيد عن 15% أسئلة مقالية ونسبة 85% لأسئلة اختيار من متعدد، حيث تندرج الأسئلة من السهولة إلي الأصعب

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

- عدد أسئلة مادة اللغة العربية: 55 سؤالا تنقسم إلى 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا موضوعيًا.

- مواد اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية»: عدد الأسئلة 37 سؤالًا تنقسم إلى 3 أسئلة مقالية و34 سؤالًا موضوعًا.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية»: عدد الأسئلة 31 سؤالا تتضمن سؤالين مقلي و29 سؤال موضوعيًا.

- المواد العلمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا»: عدد الأسئلة 46 سؤالا تتضمن سؤالين مقالي و44 سؤالًا موضوعيًا.

- المواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع»: عدد الأسئلة 46 سؤالا تتضمن سؤالين مقالي و44 سؤالًا موضوعيًا.

- مواد الجبر والهندسة والاستاتيكا والديناميكا والتفاضل والتكامل: عدد الأسئلة في كل مادة 20 سؤالا تتتضمن سؤالين مقالي سؤالين و18 موضوعيًا.