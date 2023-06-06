محافظ أسوان يعتمد تنسيق الثانوية العامة.. الحد الأدنى للقبول 215 درجة

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنسيق الثانوية العامة وقواعد قبول الطلاب بالمدارس سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفني للعام الدراسي المقبل، من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، واجتازوا الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة أسوان

ويبدأ تنسيق الثانوية العامة بمحافظة أسوان من الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 215 درجة، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي «الخاص» 140 درجة، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بشعبة المختلفة، الصناعي والصيد لتربية وتصنيع الأسماك، والطاقة الشمسية، والزراعي والتجاري والفندقي، وأيضًا الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج ما بين 140 درجة إلى 185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

قواعد تنسيق الثانوية العامة بأسوان

وصرح عبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بأن قواعد وضوابط القبول راعت التنوع في تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.