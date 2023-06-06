الحوار الوطني تناقش قضية سفر الشباب للاستثمار في الخارج 15 يونيو

تستعد لجنة الشباب بالحوار الوطني لمناقشة قضية «دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال» على مدار جلستين متتاليتين، يوم الخميس 15 يونيه الجاري من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساءً بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة مصر.

دعم وتمكين الشباب

وقال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنَّ اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية وهو تمكين الشباب ودعم شركاتهم الناشئة ومشاريعهم الصغيرة، بمشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والأحزاب.

ملف ريادة الأعمال

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني لـ«الوطن»، أنَّ جميع الشباب سيشارك في الجلسة النقاشية بمختلف فئاته وظروفه، لتحقيق الدمج الحقيقي وإتاحة الفرصة للحديث عن المشاكل والتحديات التي تواجههم من جلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنَّهم أصروا على أن تناقش كل مشاكل الشباب معًا وعدم فصل ذوي الهمم عن الأصحاء لتحقيق الدمج الفعلي، وتواجدهم في جميع القضايا التي تهمهم.

مناقشة قضية سفر الشباب للخارج

وأضاف أنَّه تمّ اختيار ملف ريادة الأعمال لتقديم حلول وتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالشركات الناشئة في مختلف المجالات لتحفيز الشباب على الاستثمار ومحاربة فكرة سفر الشباب للخارج إلى بعض الدول العربية والاستثمار فيها.

وتابع: «سيتمّ سماع كل المشاكل وتقديم حلول ومقترحات، لتهيئة مناخ مناسب لهم للاستثمار، لأن هذه الشركات والمشروعات التي يقوم عليها شباب ستساعد في نمو الاقتصاد وتحل أزمة الشباب الذين تركوا البلد وذهبوا لبعض الدول العربية وأجنبية».