مصرع طالبة دهسا تحت عجلات قطار في بورسعيد

لقيت طالبة مصرعها دهسًا أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية بمحطة سكة حديد بورسعيد، ظهر اليوم، وذلك أثناء محاولة صعودها القطار في عجالة قبل أن يقف على الرصيف داخل المحطة تمهيدًا لتحميل الركاب.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان يفيد بنقل جثة طالبة إلى مستشفى السلام عن طريق سيارة الإسعاف، وبفحص هويتها تبين أنها «إيمان محمد»، طالبة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، وتقطن بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن لقيت مصرعها دهسًا تحت عجلات القطار.

وأوضحت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان للحادث، أن قطار بورسعيد - الإسماعيلية كان في طريقه لدخول الرصيف بمحطة سكة حديد بورسعيد بحي الشرق، تمهيدًا لتحميل الركاب، وأثناء ضبطه للوقوف أمام الرصيف حاولت الطالبة الصعود في عجالة من أمرها إلى القطار، فإختلت قدميها وسقطت بين الرصيف وتحت عجلات القطار أثناء حركته ولقيت مصرعها في الحال. ويجرى التحفظ على جثة الطالبة بمشرحة المستشفى.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.