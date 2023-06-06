تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل جارهما في العمرانية إلى الغد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة شقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وإصابة ابنه في العمرانية، بسبب خلافات على غطاء صرف صحي، للغد 7 يونيو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين «حسان.أ»، 26 عامًا، موظف، و«عبدالله.أ»، 23 عامًا، طالب، في القضية التي حملت رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، ووجهت لهما تهمة قتل المجني عليه «جمال.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد تعديهما عليه بسلاح أبيض «مطواة» لوجود خلافات بينهم على غطاء الصرف الصحي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين تربصا بالضحية وما إن ظفرا به حتى قاما بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض، وسدد الأول له عدة طعنات في البطن والصدر، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين حينما حاول المجني عليه الثاني الزود عن والده تعديا عليه بذات السلاح محدثين إصابته التي وردت في تقرير الطب الشرعي، ولم يلق مصرعه نتيجة خضوعه للعلاج.