فيلمان يحققان 1700 جنيه في يوم واحد بدور العرض السينمائي

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات بعض الأفلام الموجودة بدور العرض حاليًا، لاسيما في ظل التراجع الكبير لبعض هذه الأعمال، ما يجعلها تقترب من رفعها من صالات السينما، بسبب ضعف الإقبال.

فيلم «مغامرات كوكو» يحتل المركز الثامن

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «مغامرات كوكو» بطولة الفنان بيومي فؤاد، احتل المركز الثامن؛ إذ حقق 1200 جنيه فقط أمس الاثنين، يليه «ساعة إجابة»، بقيمة 500 جنيه فقط، ما يجعلهما مهددين بالرفع خلال الأيام القليلة المُقبلة، حال تراجع هذه الإيرادات لهذه الدرجة.

فيلم «مغامرات كوكو»، من بطولة شيرين رضا، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وأُس أُس، وعمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، والعمل من إنتاج عمرو الطنطاوي، وتأليف إيهاب الناصر، وإخراج إسماعيل فاروق

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالخيال، من خلال عالم الحيوانات الناطقة، وتجسيد الصراع بين الخير والشر، وفلسفة كل منهما، وكل ذلك في ظل تصاعد الأحداث.

مندوب مبيعات.. فيلم جديد لـ بيومي فؤاد

يذكر أنّ الفنان بيومي فؤاد، بدأ مؤخرًا تصوير مشاهده في فيلم «مندوب مبيعات»، الذي يجمعه بالفنانة أيتن عامر، ومحمد ثروت، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة، من تأليف وإخراج حامد صالح.