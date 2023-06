من هو الحفيد رقم 13 في العائلة المالكة البريطانية؟.. عمره 8 أيام

أعلن قصر بكنجهام البريطاني، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأميرة يوجيني، ابنة أخ الملك تشارلز الثالث، أنجبت طفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وفي بيان صدر عن قصر بكنجهام، أطلق على الحفيد رقم 13 في ترتيب ولاية العرش للعائلة الملكية، اسم إرنست جورج روني بروكسبانك.

Special AnnouncementThe newest royal baby! HRH Princess Eugenie of York and her husband James welcome to the world, Ernest George Ronnie Brooksbank! Shown with brother August, Ernest becomes grand nephew to His Majesty King Charles and becomes 13th in line of succession. pic.twitter.com/PbV6GE2IfV