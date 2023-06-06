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من هو الحفيد رقم 13 في العائلة المالكة البريطانية؟.. عمره 8 أيام

كتب:

سارة ثروت
02:54 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
ولادة الحفيد رقم 13 فى العائلة الملكية البريطانية

ولادة الحفيد رقم 13 فى العائلة الملكية البريطانية

أعلن قصر بكنجهام البريطاني، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأميرة يوجيني، ابنة أخ الملك تشارلز الثالث، أنجبت طفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

 من هو الحفيد رقم 13 في العائلة المالكة البريطانية؟

وفي بيان صدر عن قصر بكنجهام، أطلق على الحفيد رقم 13 في ترتيب ولاية العرش للعائلة الملكية، اسم إرنست جورج روني بروكسبانك. 

اسم إرنست مستوحى من جده الأكبر الملك جورج الخامس، الذي كان لديه أيضا إرنست كاسم أوسط.

وُلد يوم 30 مايو الماضي؛ إذ يزن 8 أرطال.

صور الحفيد الملكي الجديد 

ونشرت الأميرة يوجيني، صور لمولودها الصغير الجديد على تطبيق «انستجرام»، بمشاركة والدها الأمير أندرو، وهي الابنة الصغرى له، برفقة زوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي». 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للطفل مستلقيا على سريره، ويرتدي قبعة باللونين الأبيض والأزرق.

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