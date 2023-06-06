من هو الحفيد رقم 13 في العائلة المالكة البريطانية؟.. عمره 8 أيام

أعلن قصر بكنجهام البريطاني، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأميرة يوجيني، ابنة أخ الملك تشارلز الثالث، أنجبت طفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

من هو الحفيد رقم 13 في العائلة المالكة البريطانية؟

وفي بيان صدر عن قصر بكنجهام، أطلق على الحفيد رقم 13 في ترتيب ولاية العرش للعائلة الملكية، اسم إرنست جورج روني بروكسبانك.

Special AnnouncementThe newest royal baby! HRH Princess Eugenie of York and her husband James welcome to the world, Ernest George Ronnie Brooksbank! Shown with brother August, Ernest becomes grand nephew to His Majesty King Charles and becomes 13th in line of succession. pic.twitter.com/PbV6GE2IfV — Countess of Dayne (@RnbwRvnJezell) June 5, 2023

اسم إرنست مستوحى من جده الأكبر الملك جورج الخامس، الذي كان لديه أيضا إرنست كاسم أوسط.

وُلد يوم 30 مايو الماضي؛ إذ يزن 8 أرطال.

صور الحفيد الملكي الجديد

Princess Eugenie and Jack Brooksbank welcome their second baby https://t.co/tZPbhZhrbZ pic.twitter.com/1st5GQ2flb — Page Six (@PageSix) June 6, 2023

ونشرت الأميرة يوجيني، صور لمولودها الصغير الجديد على تطبيق «انستجرام»، بمشاركة والدها الأمير أندرو، وهي الابنة الصغرى له، برفقة زوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للطفل مستلقيا على سريره، ويرتدي قبعة باللونين الأبيض والأزرق.