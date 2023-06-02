أول تعليق من ولي العهد الأردني بعد زواجه.. ماذا قال عن الأميرة رجوة؟

نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أول صورة له مع زوجته الأميرة رجوة الحسين بعد عقد قرانهما، أمس الخميس، بمراسم احتفالية حضرها المئات من أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم.

ولي العهد الأردني: أحمد الله الذي منّ علي برجوة

وقال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تعليقه على صورة له مع زوجته الأميرة رجوة الحسين نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا، الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا الأمرية رجوة قاموا بتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور

وبعد إتمام مراسم عقد القران، توجه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة» من قصر زهران إلى قصر الحسينية ليتم استقباله بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة.

وبقصر الحسينية توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا الأميرة رجوة الحسين لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.