طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع في الحرارة وعواصف ترابية وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ارتفاع درجة الحرارة الأربعاء والخميس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس غد الأربعاء، إذ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، يصاحبها عاصفة ترابية تنشط بها الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط لأمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على تلك المناطق.

وعن طقس يوم الخميس، من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن القناة وشمال الصعيد، والصحراء الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.