«الأرصاد»: عاصفة ترابية خلال 48 ساعة.. ومنخفض خماسيني جديد يجتاح البلاد

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لعاصفة ترابية جديدة، الخميس المقبل، نظرا لتأثير منخفض خماسيني حار وقوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية.

48 ساعة على بدء العاصفة الترابية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءً من اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، في حين تصبح ذروة الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تتجاوز درجات الحرارة 36 درجة بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، في حين تكسر حاجز الـ43 درجة بمحافظات جنوب البلاد، وذلك بسبب تأثير المنخفض الخماسينى القادم من الصحراء الغربية للبلاد، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة وتؤدي إلى عاصفة ترابية تعمل على خفض الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 21

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 26 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 39 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 39 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37 - 25

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37 - 25

- بني سويف 37 - 25

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 43 - 27