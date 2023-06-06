قطع المياه بمركز الجمالية في الدقهلية لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن قرى وعزب ليسا، التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، غدًا الأربعاء، لمدة 10 ساعات، بداية من 9.00 صباحًا حتى 7 مساءً.

وشددت الشركة، في بيان لها، على المواطنين المتضررين من انقطاع المياه في المنطقة، وبالأخص المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الأعمال وانقطاع المياه.

سبب انقطاع المياه غدا بقرى الدقهلية

وأوضحت الشركة، أنها تقطع المياه غدا في بعض القرى التابعة لمركز الجمالية، بسبب أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 560 مم «بولي إيثيلين»، خط ليسا الجمالية بالدقهلية لمدة 10 ساعات .

ونوهت إلى أن قطع المياه يستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، التي تستمر لمدة 10 ساعات، بداية من 9 صباحا حتى 7 مساء، على أن تعود بعدها.