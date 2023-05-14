خريطة قطع المياه في المحافظات بسبب أعمال الصيانة وربط الخطوط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات «كفر الشيخ وبني سويف والفيوم» بسبب أعمال الصيانة وربط الخطوط.

ربط الخطوط الجديدة بالشبكة الرئيسية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم في مدينة بيلا وهي: «حي المعمل، وحي نهضة مصر، وحي عين شمس، وشارع بورسعيد، وشارع المنصورة» لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصر نفس اليوم.

أماكن انقطاع المياه لمدة 12 ساعة في بني سويف

فيما قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، المياه اليوم بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 8 مساءً ولمدة 12 ساعة عن قرى «هربشنت، الشيخ سراج، باغوث بمركز ببا » للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه هربشنت بمركز ببا و توقفها.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنَّه نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، تقرر قطع المياه لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 8 صباح غدا الاثنين.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الفيوم

وأوضحت الشركة، في بيان، أنَّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «مدينة الفيوم بالكامل- مركز الفيوم: هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين- اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب - مجزر العزب - الأعلام - سيلا - العامرية - البسيونية - كفور النيل - الزملوطى -سنوفر- مركز إطسا: مدينة إطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير - الونايسة - المختلطة - منشية ظافر - أبو جندير- مركز ابشواى- العجميين - طبهار - النصارية وتوابعهم، -مركز سنورس: مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم.- مركز يوسف الصديق: النزلة - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم».