قطع المياه في 3 محافظات بسبب أعمال الصيانة.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه صباح اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي الأقصر ودمياط بسبب انقطاع الكهرباء واعمال الصيانة، فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن قريه بلقس حتى الانتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف.

أسباب قطع المياه في الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان لها، انقطاع المياه اليوم السبت، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بمنطقة الزينية وضواحيها، وبعض مناطق من منشأة العماري، نتيجة للأعمال التي ستقوم بها شركة الكهرباء بمنطقة الصعايدة التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

وطالبت شركة مياه الأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن في حالة الطوارئ، معلنة أرقام غرفة عمليات الخط الساخن الرقم المجاني 125 من أي محمول فضلًا عن الأرقام التالية - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752

مدة انقطاع المياه بدمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 11 ساعة اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساءً، لافتة إلى أنَّ سبب الانقطاع إلى المحول الخاص بمأخذ محطة مياه دمياط بمعرفة شركة الكهرباء.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى أنَّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن قرية بلقس التابعة لمركز قليوب حتى ظهر اليوم لحين الانتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.