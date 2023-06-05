قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع المياه غداً الثلاثاء الموافق 6 يونيو، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء الصاينة الدورية لمواسير المياه والمحطات، حيث تم تعديل مواعيد قطع المياه من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، نظرا لأعمال الامتحانات.

مواعيد قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم في المنوفية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن موعد قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، يكون من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، يأتي هذا في إطار الاعلان المستمر عن مواعيد قطع المياه في المحافظة تسهيلا على المواطنين وتعريفا بالمواعيد بشكل دقيق.

تدبير الاحتياجات بسبب قطع المياه عن مدينة شبين الكوم

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، في مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك فترة قطع المياه غدا عن تلك المناطق بالمحافظة لإجراء عمليات الصيانة الدورية وغسيل الشبكات.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه المنوفية، على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.