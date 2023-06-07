إحالة تاجر ملابس ومسجل خطر إلى «الجنايات» بتهمة بالتنقيب عن الآثار في العمرانية

قررت النيابة العامة، إحالة مسجل خطر وتاجر ملابس؛ لتنقيبهما عن الآثار وحيازتهما مواد مخدرة «الآيس والحشيش»، بدائرة قسم شرطة العمرانية إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما، ومن المنتظر تحديد جلسة لهما أمام إحدى دوائر الجنايات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد قيام شخصين مسجل خطر وتاجر ملابس، بالتنقيب عن الآثار أسفل مسكن أحدهما.

القبض على المتهمين

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية إلى مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ، وجري إلقاء القبض على «صابر. أ، 55 عاما، تاجر ملابس»، «أبوسريع. ص، 30 عاما، مسجل خطر»، ومعهما أدوات حفر، وأيضًا عُثر على غرفة بها حفرة.

وبتفتيش المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تبين أن بحيازتهما «9 أكياس من مخدر الآيس، طربة حشيش ومبلغ مالي»، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، يقول محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المتهمين سيطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وتابع الصادق، أن كل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».